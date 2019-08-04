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04 Ağustos 2019, Pazar
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2 hafta yok!

Gary Medel 2 hafta yok!

kampında sakatlanan oyunculara de eklendi. Önceki akşam oynanan Udinese karşılaşsasının 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Şilili yıldızın yapılan kontrollerinin ardından, yaşadığı kasık rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

kampında sakatlanan oyunculara de eklendi. Önceki akşam oynanan Udinese karşılaşsasının 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Şilili yıldızın yapılan kontrollerinin ardından, yaşadığı kasık rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Gerekli görülmesi durumunda Medel'in yarın MR'nının çekileceği belirtildi.

  1. 4.8.2019
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