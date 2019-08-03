Divan başkanı bugün seçiliyor
Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi bugün yapılacak. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.30'da başlayacak.
Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi bugün yapılacak. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.30'da başlayacak. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak. Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar süreceği kongrede, yeni divan kurulunun görev süresi 3 yıl olacak.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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