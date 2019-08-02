Fenerbahçe formasına imza attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir F.bahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı. Başkan Orman da taraftarın isteğini kırmadı ve sarılacivertli takımın formasını imzaladı. Bu arada siyah-beyazlıları dün sabahki antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Ljajic ve Dorukhan yer almadı. Oğuzhan, Muhayer ve Umut'un dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı.