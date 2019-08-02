Fenerbahçe formasına imza attı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fenerbahçe formasına imza attı

formasına imza attı

Fenerbahçe formasına imza attı

sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir F.bahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı. Başkan Orman da taraftarın isteğini kırmadı ve sarılacivertli takımın formasını imzaladı. Bu arada siyah-beyazlıları dün sabahki antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Ljajic ve Dorukhan yer almadı. Oğuzhan, Muhayer ve Umut'un dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı.

  1. 2.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe formasına imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN