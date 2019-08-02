Fenerbahçe formasına imza attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir Fenerbahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı sabah idmanına gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Avcı'nın yanına gelen bir F.bahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da bu isteği memnuniyetle karşıladı ve taraftarın formasını imzaladı. Başkan Orman da taraftarın isteğini kırmadı ve sarılacivertli takımın formasını imzaladı. Bu arada siyah-beyazlıları dün sabahki antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Ljajic ve Dorukhan yer almadı. Oğuzhan, Muhayer ve Umut'un dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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