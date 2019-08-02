Beşiktaş Udinese maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Bu nedenle taraftarlar heyecanla Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Udinese maçına dair tüm merak edilenler footmac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00 olarak açıklanmıştı. Ancak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

LJAJIC VE DORUKHAN İDMANDA YOK

Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, adale sakatlığı nedeniyle MR'ları çekilecek Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır'ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi de katılmadı. Sakatlıkları süren Enzo Roco ve Atiba Hutchinson da antrenmana katılmayan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira Dos Santos da takımdan ayrı koşu yaptı. Brezilyalı futbolcu, 45 dakikalık çalışmanın ardından salona geçti.