Kagawa için yeni teklif hazır

Beşiktaş, Shinji Kagawa için Dortmund'a bir teklif daha yaptı... Celta Vigo'nun aradan çekilmesiyle Japon oyuncunun tek talibi olarak kalan siyah-beyazlılar, Alman ekibine, "Bize bedelsiz gelmesine izin verin. Biz kendisini ikna edelim, siz de masrafından kurtulmuş olun" teklifi yapıldı. Dortmund'un 2 milyon euro'ya inmesine rağmen, Beşiktaş yönetimi Kagawa için bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

SİSTEMİN KİLİT İSMİ OĞUZHAN

Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan oldu. Tecrübeli teknik adam Ozi'den, Başakşehir'de Mahmut ile Emre'nin üstlendiği görevleri bir arada yürütmesini istiyor. Ozi zaman zaman stoper gibi iki stoperin arasına girip tek pasla top çıkarıyor. Zaman zaman önde Ljajic'in yanında ara pası veriyor.