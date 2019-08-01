Kagawa için yeni teklif hazır
Beşiktaş, Shinji Kagawa için Dortmund'a bir teklif daha yaptı... Celta Vigo'nun aradan çekilmesiyle Japon oyuncunun tek talibi olarak kalan siyah-beyazlılar, Alman ekibine, "Bize bedelsiz gelmesine izin verin.
Beşiktaş, Shinji Kagawa için Dortmund'a bir teklif daha yaptı... Celta Vigo'nun aradan çekilmesiyle Japon oyuncunun tek talibi olarak kalan siyah-beyazlılar, Alman ekibine, "Bize bedelsiz gelmesine izin verin. Biz kendisini ikna edelim, siz de masrafından kurtulmuş olun" teklifi yapıldı. Dortmund'un 2 milyon euro'ya inmesine rağmen, Beşiktaş yönetimi Kagawa için bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.
SİSTEMİN KİLİT İSMİ OĞUZHAN
Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan oldu. Tecrübeli teknik adam Ozi'den, Başakşehir'de Mahmut ile Emre'nin üstlendiği görevleri bir arada yürütmesini istiyor. Ozi zaman zaman stoper gibi iki stoperin arasına girip tek pasla top çıkarıyor. Zaman zaman önde Ljajic'in yanında ara pası veriyor.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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