Kagawa için yeni teklif hazır - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Kagawa için yeni teklif hazır

Kagawa için yeni teklif hazır

, için 'a bir teklif daha yaptı... 'nun aradan çekilmesiyle Japon oyuncunun tek talibi olarak kalan siyah-beyazlılar, Alman ekibine, "Bize bedelsiz gelmesine izin verin.

, için 'a bir teklif daha yaptı... 'nun aradan çekilmesiyle Japon oyuncunun tek talibi olarak kalan siyah-beyazlılar, Alman ekibine, "Bize bedelsiz gelmesine izin verin. Biz kendisini ikna edelim, siz de masrafından kurtulmuş olun" teklifi yapıldı. Dortmund'un 2 milyon euro'ya inmesine rağmen, Beşiktaş yönetimi Kagawa için bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

SİSTEMİN KİLİT İSMİ OĞUZHAN
Avcı'nın yeni sisteminin kilit ismi Oğuzhan oldu. Tecrübeli teknik adam Ozi'den, 'de Mahmut ile Emre'nin üstlendiği görevleri bir arada yürütmesini istiyor. Ozi zaman zaman stoper gibi iki stoperin arasına girip tek pasla top çıkarıyor. Zaman zaman önde Ljajic'in yanında ara pası veriyor.

  1. 1.8.2019
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