Güven Yalçın UEFA listesinde

UEFA, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın da yer aldı. UEFA, Beşiktaş ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki Güven Yalçın hakkında da, "Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Listede ayrıca G.Saray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, G.Saray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak ve geçen hafta F.Bahçe'den İtalya Serie A takımı Napoli'ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı.