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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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listesinde

Güven Yalçın UEFA listesinde

, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede 'ın genç futbolcusu da yer aldı.

, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede 'ın genç futbolcusu da yer aldı. UEFA, Beşiktaş ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki Güven Yalçın hakkında da, "Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Listede ayrıca G.Saray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, G.Saray'dan Alman ekibi Stuttgart'a olan 19 yaşındaki Ozan Kabak ve geçen hafta F.Bahçe'den Serie A takımı 'ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı.

  1. 31.7.2019
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