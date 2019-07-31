Beşiktaş'ta şifre sabır!

Beşiktaş, yeni sezonda bambaşka bir sistemle sahada olacak. Avusturya'daki kampta oynanan Eibar maçından sonra Larissa maçında da ideal kadroyla sahaya çıkılmasına rağmen oynanan kötü futbol, gol atılamaması ve özellikle de temposuzluk karamsarlığa neden oldu. Eibar ve Larissa maçları Beşiktaş'ın gelecek sezon 'sabır' üzerine çok pas yapan bir sistemle sahada olacağını gösterdi. Oyunun merkezinde yer alan Oğuzhan, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de uygulatmak istediği 4-1-4-1 sistemindeki çok fazla top çevrilmesi konusunda liderliğe soyundu. Sürekli olarak top çevirirken 'sabır' diye bağırması dikkat çekti. Bu arada Beşiktaş'ın Avusturya'da devam eden kampında farklı bir Oğuzhan Özyakup performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezona göre formayı daha fazla istiyor. Takımı saha içinde yönlendiren isim konumunda. Avcı'nın yeni Emre Belözoğlu'su olacak.

İDEAL İKİLİ VIDA&MEDEL

BEŞİKTAŞ'ın stoper mevkiinde sıkıntı sürüyor. Roco, sakatlandı, Mirin ise bir kez daha bu takımın oyuncusu olmadığını gösterdi. Abdullah Avcı aslında Vida-Medel ikilisinden memnun. Ancak iki kısa stoperle oynamak istemediği için bu bölgeye bir takviye yapmak da istiyor.

BOYD TAKIMA ALIŞTI SiSTEME ALIŞAMADI

Beşiktaş'ın Avusturya kampında formu en fazla merak edilen ismi yeni transfer Boyd oldu. Sezonu A.Gücü'nde bitiren ABD'li oyuncu her idmanda takıma biraz daha adapte olmuş olarak göze çarpıyor. Ani çıkışları ve bindirmeleri iyi, fakat ceza sahasına kat etmediği ve şut atmadığı için eksik kalıyor. Hızlı ve orta yapan bir kanat oyuncusu olduğu için Avcı'nın pasa dayalı oyununda şu an için sırıtıyor.