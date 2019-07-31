Beşiktaş için Zungu iddiası

Yeni sezonda Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımla ilgili son iddia Güney Afrika'dan geldi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Amiens'te forma giyen 26 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Bongani Zungu ile yakından ilgileniyor. Ancak kulübünün oyuncuyu henüz bırakıp bırakmayacağına karar vermediği ifade ediliyor. Oyuncunun Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ı takip etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Zungu, Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına 2 gol kaydetmişti.