Beşiktaş için Zungu iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı takım 26 yaşındaki Bongani Zungu ile ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezonda Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımla ilgili son iddia Güney Afrika'dan geldi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Amiens'te forma giyen 26 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Bongani Zungu ile yakından ilgileniyor. Ancak kulübünün oyuncuyu henüz bırakıp bırakmayacağına karar vermediği ifade ediliyor. Oyuncunun Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ı takip etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Zungu, Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına 2 gol kaydetmişti.
- 31.07.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Beşiktaş için Zungu iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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