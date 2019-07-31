Beşiktaş için Bongani Zungu iddiası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş için Zungu iddiası

için Zungu iddiası

Beşiktaş için Zungu iddiası

çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı takım 26 yaşındaki ile ilgileniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezonda 'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen , çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımla ilgili son iddia 'dan geldi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Amiens'te forma giyen 26 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor. Ancak kulübünün oyuncuyu henüz bırakıp bırakmayacağına karar vermediği ifade ediliyor. Oyuncunun hesabı üzerinden Beşiktaş ve 'ı takip etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Zungu, Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına 2 gol kaydetmişti.

  1. 31.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş için Zungu iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN