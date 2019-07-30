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30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı gğnler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin istediği isimle büyük oranda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yakın bir zamanda Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
30 Temmuz 2019 Salı 08:38 Güncelleme: 30.07.2019 08:38
Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Transferde dönemine suskun giren Beşiktaş ise bombayı patlatmak üzere.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Taraftarın transfer beklediği siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Beşiktaş'ın yakın zamanda transferi açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Transferde gaza basan Beşiktaş sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.

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