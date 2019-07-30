Fenerbahçe'nin istediği yıldız Beşiktaş'a yakın

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı gğnler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin istediği isimle büyük oranda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yakın bir zamanda Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

30 Temmuz 2019 Salı 08:38 Güncelleme: 30.07.2019 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





