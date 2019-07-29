Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde atağa kalkan ve Tyler Boyd ile Douglas'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran; Cyle Larin'i de kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e gönderen siyah-beyazlılarda iki ayrılık daha yolda... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:04
Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

MARTINS INDI'DE MUTLU SON

Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı.

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Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Indi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek.

Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

SOL BEKE DURMISI

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, rotasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol bek transferine çevirdi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Listenin başında ise Riza Durmisi yer alıyor. Danimarkalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

İtalyan ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Durmisi'yi gözden çıkarmış durumda.

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