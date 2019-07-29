Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde atağa kalkan ve Tyler Boyd ile Douglas'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran; Cyle Larin'i de kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e gönderen siyah-beyazlılarda iki ayrılık daha yolda... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:04
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MARTINS INDI'DE MUTLU SON
Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı.
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Indi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak. Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek.
SOL BEKE DURMISI
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, rotasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol bek transferine çevirdi.
Listenin başında ise Riza Durmisi yer alıyor. Danimarkalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.
İtalyan ekibi, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Durmisi'yi gözden çıkarmış durumda.