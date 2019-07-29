Beşiktaş'ta şok gelişme! İki isimle yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde atağa kalkan ve Tyler Boyd ile Douglas'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte Adriano, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Tolga Zengin ile yollarını ayıran; Cyle Larin'i de kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e gönderen siyah-beyazlılarda iki ayrılık daha yolda... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





