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30 Temmuz 2019, Salı
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eski yıldızı için harekete geçiyor!

Beşiktaş eski yıldızı için harekete geçiyor!

'ın eski futbolcusu ile yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Lyon yönetiminin bu sezon kadroda düşünmediği iddia edilen Marcelo için Beşiktaş yönetiminin devreye girmesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu, 'da kalmak istemesine rağmen Lyon yönetimi ile yolları ayırmak istiyor. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Marcelo'nun Lyon'la devam eden 2 yıllık kontratından memnun olduğu ve kalmak istediği öğrenilirken, buna karşılık Lyon ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayırmak istiyor. Lyon yönetiminin ısrarının devam etmesi halinde Marcelo bu kez gelen teklifleri değerlendirecek. Kulübün önünde çözüm bulmak için 1 ay var ve bu süreçte Marcelo ile görüşülecek. Eğer Marcelo da ayrılmaya karar verirse stoper arayan , Brezilyalı futbolcu için devreye girecek.

  1. 30.7.2019
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