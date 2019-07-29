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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Marcelo'yu takımdan göndermek istiyor

Lyon Marcelo'yu takımdan göndermek istiyor

Fransız ekibi Olympique 'da forma giyen , kulübüyle karşı karşıya geldi. Daha önce birçok kez takımda kalmak istediğini açıklayan Brezilyalı savunmacı, Fransız ekibinin yönetiminden olumsuz yanıt aldı. 'ın da eski oyuncusu için devrede olduğu ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique 'da forma giyen , takımıyla yol ayrımına geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp başkanı Jean Michel Aulas, Brezilyalı defans oyuncusunu takımdan göndermek için teklifler bekliyor ancak tecrübeli futbolcu daha önce de sık sık dile getirdiği gibi Lyon'da kalmak istiyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde konunun netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan deneyimli futbolcunun eski takımı Beşiktaş'ın da gelişmeleri takip ettiği ifade edildi. Marcelo Guedes'in Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.


  1. 29.07.2019
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