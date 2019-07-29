Lyon Marcelo'yu takımdan göndermek istiyor
Fransız ekibi Olympique Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes, kulübüyle karşı karşıya geldi. Daha önce birçok kez takımda kalmak istediğini açıklayan Brezilyalı savunmacı, Fransız ekibinin yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş'ın da eski oyuncusu için devrede olduğu ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes, takımıyla yol ayrımına geldi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp başkanı Jean Michel Aulas, Brezilyalı defans oyuncusunu takımdan göndermek için teklifler bekliyor ancak tecrübeli futbolcu daha önce de sık sık dile getirdiği gibi Lyon'da kalmak istiyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde konunun netlik kazanacağı belirtildi.
Öte yandan deneyimli futbolcunun eski takımı Beşiktaş'ın da gelişmeleri takip ettiği ifade edildi. Marcelo Guedes'in Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
- 29.07.2019
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Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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