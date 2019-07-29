Lyon Marcelo'yu takımdan göndermek istiyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes, takımıyla yol ayrımına geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp başkanı Jean Michel Aulas, Brezilyalı defans oyuncusunu takımdan göndermek için teklifler bekliyor ancak tecrübeli futbolcu daha önce de sık sık dile getirdiği gibi Lyon'da kalmak istiyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde konunun netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan deneyimli futbolcunun eski takımı Beşiktaş'ın da gelişmeleri takip ettiği ifade edildi. Marcelo Guedes'in Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.



