Beşiktaş Hollandalı yıldızda sona geldi!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda lig ve Avrupa'da iddialı olmak isteyen ve kadro planlamasını bu doğrultuda şekillendiren siyah beyazlı kulüpten son dakika transfer haberi geldi. Beşiktaş yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.
29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
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Şimdiye dek kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren siyah beyazlılar bir başka yıldızın transferinde sona geldi.
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Spor Toto Süpre Lig'de 2018-2019 sezonunu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları teknik direkör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sürüyor.
Beşiktaş, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Bruno Martins Indi'nin transferinde son aşamaya geldi.
Avcı'nın talepi doğrultusunda Domagoj Vida'nın yanında görev alabilecek bir stoper arayışına hız veren siyah beyazlı yönetim bu boşluğu Indi ile doldurmuş oldu.
İlk gelen bilgilere göre Beşiktaş, sözleşmesi 2022'de dolacak oyuncu için bonservis bedelini 4 milyon Euro'ya çekmeyi başardı.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi ile 41 resmi maçta görev alan Indi 1 gol attı. Hollandalı oyuncu A Milli Takım formasıyla da bugüne dek 34 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.