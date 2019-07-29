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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta ’te sıkı pazarlık

Beşiktaş'ta Collins’te sıkı pazarlık

Sol bek için Paderborn'lu 'te görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin 4 milyon euro'luk isteğini kırmaya çalışan , kesin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya sürdü.

Sol bek için Paderborn'lu 'te görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin 4 milyon euro'luk isteğini kırmaya çalışan , kesin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya sürdü.

METS CAN ATIYOR
Stoper adayları arasında olduğu belirtilen AIK'lı Mets, Beşiktaş için can atıyor. Mets, "Beşiktaş benimle gerçekten ilgileniyorsa gitmeyi çok isterim" diyerek transfere dünden razı olduğunu gösterdi.

  1. 29.7.2019
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