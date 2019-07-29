Sol bek için Paderborn'lu Collins'te görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin 4 milyon euro'luk isteğini kırmaya çalışan Beşiktaş, kesin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya sürdü.
Sol bek için Paderborn'lu Collins'te görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin 4 milyon euro'luk isteğini kırmaya çalışan Beşiktaş, kesin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya sürdü.
METS CAN ATIYOR
Stoper adayları arasında olduğu belirtilen AIK'lı Mets, Beşiktaş için can atıyor. Mets, "Beşiktaş benimle gerçekten ilgileniyorsa gitmeyi çok isterim" diyerek transfere dünden razı olduğunu gösterdi.
- 29.7.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Beşiktaş'ta Collins’te sıkı pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.