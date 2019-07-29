Beşiktaş'ta Collins’te sıkı pazarlık

Sol bek için Paderborn'lu Collins'te görüşmeler sürüyor. Alman ekibinin 4 milyon euro'luk isteğini kırmaya çalışan Beşiktaş, kesin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya sürdü.



METS CAN ATIYOR

Stoper adayları arasında olduğu belirtilen AIK'lı Mets, Beşiktaş için can atıyor. Mets, "Beşiktaş benimle gerçekten ilgileniyorsa gitmeyi çok isterim" diyerek transfere dünden razı olduğunu gösterdi.