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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Udinese çıkmıyor inmiyor

Udinese çıkmıyor Beşiktaş inmiyor

kulübü Udinese, için teklifte bulurmuştu. Gelen haberlere göre İtalyanların 9 milyon, siyah-beyazlı yönetimin de 10 milyonda ısrarcı olduğu bildirildi. Görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi. İtalyan basını "Dorukhan buzdolabında" yazdı.

kulübü Udinese, için teklifte bulurmuştu. Gelen haberlere göre İtalyanların 9 milyon, siyah-beyazlı yönetimin de 10 milyonda ısrarcı olduğu bildirildi. Görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi. İtalyan basını "Dorukhan buzdolabında" yazdı.

  1. 22.7.2019
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