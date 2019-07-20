Tyler Boyd: O harika duyguyu bekliyorum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Tyler Boyd: O harika duyguyu bekliyorum

Tyler Boyd: O harika duyguyu bekliyorum

'ın yeni transferi Boyd, siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. 'li oyuncu, kendini "Gol tmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum" diye anlattı.

'ın yeni transferi Boyd, siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. 'li oyuncu, kendini "Gol tmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum" diye anlattı ve şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarlarının önünde, onların desteğini arkamıza alarak oynamak harika bir duygu olmalı."

'MÜKEMMEL BİR BEŞİKTAŞ'TI'
Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecisi Oscar Cordoba, 'Mutluluğu Yakalamak İçin 12 Adım' isimli bir kitap yazdı ve 'deki günlerinden bahsetti. Cordoba, şunları yazdı: "Türk futboluna tarihi bir anda geldim. 'nda 3. olmuşlardı. O güzel anları yaşadım, her yerde kutlamalar vardı. 100. yılı için hazırlanmış ve Avrupa'da mükemmelleşen bir Beşiktaş'la tanıştım."

OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından , vefatının 10. yılında bugün 'ndaki kabri başında anılacak. Tören saat 11.00'de başlayacak. Sitede bilgi mesajı yayınlanıp "Vodafone Park kulüp girişinden saat 10.00'da servis aracı kalkacaktır" açıklaması yapıldı.

  1. 20.7.2019
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