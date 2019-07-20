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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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’in parası ile bek alınsın’

‘Medel’in parası ile bek alınsın’

Teknik patron , orta sahada Atiba, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle 'in satılmasını istedi. Usta hocanın, bu paranın yapılacak bek transferlerinde kaynak olmasını tavsiye ettiği kaydedildi.

Teknik patron , orta sahada Atiba, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle 'in satılmasını istedi. Usta hocanın, bu paranın yapılacak bek transferlerinde kaynak olmasını tavsiye ettiği kaydedildi. Öte yandan Marsilya'nın Şilili futbolcu için teklifte bulunduğu yazıldı. Fransız basını, 4 milyon euro önerildiğini 'ın kabul edebileceğini ileri sürdü.

SCHURRLE RUSYA'YA
Zaman zaman Beşiktaş'la adı anılan sol kanat oyuncusu Adrea Schürrle için Rus basını 'nın devreye girdiğini duyurdu. Alman oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle takıma katmak istediklerini yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun da 'da yaşamaya sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 20.7.2019
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