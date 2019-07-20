‘Medel’in parası ile bek alınsın’
Teknik patron Abdullah Avcı, orta sahada Atiba, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle Medel'in satılmasını istedi. Usta hocanın, bu paranın yapılacak bek transferlerinde kaynak olmasını tavsiye ettiği kaydedildi.
Teknik patron Abdullah Avcı, orta sahada Atiba, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle Medel'in satılmasını istedi. Usta hocanın, bu paranın yapılacak bek transferlerinde kaynak olmasını tavsiye ettiği kaydedildi. Öte yandan Marsilya'nın Şilili futbolcu için teklifte bulunduğu yazıldı. Fransız basını, 4 milyon euro önerildiğini Beşiktaş'ın kabul edebileceğini ileri sürdü.
SCHURRLE RUSYA'YA
Zaman zaman Beşiktaş'la adı anılan sol kanat oyuncusu Adrea Schürrle için Rus basını Spartak Moskova'nın devreye girdiğini duyurdu. Alman oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle takıma katmak istediklerini yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun da Rusya'da yaşamaya sıcak baktığı kaydedildi.
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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