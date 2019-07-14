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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ın pazarlığı

Beşiktaş'ın Mehmet Özcan pazarlığı

Kulübün, 'dan kadrosuna katmayı düşündüğü 'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'ın orta saha oyuncusu için 'e 500 bin euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu rakamın yükseltilesi halinde transferin sonlanabileceği kaydedildi.

Kulübün, 'dan kadrosuna katmayı düşündüğü 'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'ın orta saha oyuncusu için 'e 500 bin euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu rakamın yükseltilesi halinde transferin sonlanabileceği kaydedildi.

  1. 14.7.2019
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