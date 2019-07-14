Beşiktaş'ın Mehmet Özcan pazarlığı
Kulübün, Eskişehirspor'dan kadrosuna katmayı düşündüğü Mehmet Özcan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu için Eskişehir'e 500 bin euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu rakamın yükseltilesi halinde transferin sonlanabileceği kaydedildi.
Kulübün, Eskişehirspor'dan kadrosuna katmayı düşündüğü Mehmet Özcan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu için Eskişehir'e 500 bin euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu rakamın yükseltilesi halinde transferin sonlanabileceği kaydedildi.
- 14.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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