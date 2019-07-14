Beşiktaş'ın Mehmet Özcan pazarlığı

Kulübün, Eskişehirspor'dan kadrosuna katmayı düşündüğü Mehmet Özcan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu için Eskişehir'e 500 bin euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu rakamın yükseltilesi halinde transferin sonlanabileceği kaydedildi.