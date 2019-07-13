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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezona Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde hazırlanan , akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan ve ile özel programına devam eden katılmadı. ise takımdan ayrı çalıştı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da ve 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

  1. 14.07.2019
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