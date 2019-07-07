Kagawa’da son viraj

Beşiktaş, Shinji Kagawa konusunda geri sayıma geçti. Japon oyuncu, kendisine yapılan yeni teklife, "Hayalim İspanya. Bana 15 Temmuz'a kadar süre verin, takım bulamazsam Beşiktaş'tayım" diyerek yanıt vermişti. Kagawa'nın bu sözünü tutması için önünde sadece 9 günlük bir süreç kaldı. Japon oyuncunun yaptığı transfer görüşmelerini yakından izleyen siyah-beyazlı yönetimin, Betis'ten de olumlu cevap gelmemesi yüzünden heyecanı arttı. Yeni ve sürpriz bir takım çıkmazsa Japon oyuncunun Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.



LİMİT 2 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta hedef, takım kimyasını bozmayacak, uyum sorunu yaşamayacak isimlerin kadroya katılması. Bu yüzden, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bonservisi elinde olsa da 2 milyon euro maaşın üzerinde isteyen bir oyuncu alınması istenmiyor.