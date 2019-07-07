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07 Temmuz 2019, Pazar
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Kagawa’da son viraj

Kagawa’da son viraj

, konusunda geri sayıma geçti. Japon oyuncu, kendisine yapılan yeni teklife, "Hayalim İspanya. Bana 'a kadar süre verin, takım bulamazsam Beşiktaş'tayım" diyerek yanıt vermişti.

, konusunda geri sayıma geçti. Japon oyuncu, kendisine yapılan yeni teklife, "Hayalim İspanya. Bana 'a kadar süre verin, takım bulamazsam Beşiktaş'tayım" diyerek yanıt vermişti. Kagawa'nın bu sözünü tutması için önünde sadece 9 günlük bir süreç kaldı. Japon oyuncunun yaptığı transfer görüşmelerini yakından izleyen siyah-beyazlı yönetimin, Betis'ten de olumlu cevap gelmemesi yüzünden heyecanı arttı. Yeni ve sürpriz bir takım çıkmazsa Japon oyuncunun Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

LİMİT 2 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta hedef, takım kimyasını bozmayacak, uyum sorunu yaşamayacak isimlerin kadroya katılması. Bu yüzden, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda bonservisi elinde olsa da 2 milyon euro maaşın üzerinde isteyen bir oyuncu alınması istenmiyor.

  1. 7.7.2019
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