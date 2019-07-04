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04 Temmuz 2019, Perşembe
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için sürpriz hamle

Ali Adnan için sürpriz hamle

medyasına göre , bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ekibi 'da geçiren için fiyat bilgisi istedi.

medyasına göre , bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan ve geçen sezonun ekibi 'da geçiren için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'ın da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve ile Vancouver arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında yer aldı.

  1. 4.7.2019
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