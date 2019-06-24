Ömer Toprak'tan transfer cevabı! Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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'tan cevabı! haberleri

Ömer Toprak'tan transfer cevabı! Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın gelecek sezon adına çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 'un kadroda tutmak istemediği belirtilen tecrübeli savunmacı ayrılma niyeti olmadığını belirtti.

'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan , geleceğiyle ilgili konuştu. forması giyen Ömer Toprak, kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen ayrılmaya niyeti olmadığını açıkladı.

transferine rağmen takımda kalmak istediğini belirten Ömer Toprak konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak şansım için savaşmak istiyorum ve son 10 yılda mücadele edecek kadar kendimi kanıtladım."

ÖMER TOPRAK KİMDİR?

Kariyerine Ravensburg altyapısında başlayan Ömer Toprak, Freiburg, Leverkusen ve son olarak Dortmund formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

  1. 24.06.2019
  2. Güncelleme: 24.06.2019 17:38
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