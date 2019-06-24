Ömer Toprak'tan transfer cevabı! Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın gelecek sezon adına transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Ömer Toprak, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Borussia Dortmund'un kadroda tutmak istemediği belirtilen tecrübeli savunmacı ayrılma niyeti olmadığını belirtti.
Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Ömer Toprak, geleceğiyle ilgili konuştu. Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak, kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen ayrılmaya niyeti olmadığını açıkladı.
Mats Hummels transferine rağmen takımda kalmak istediğini belirten Ömer Toprak konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak şansım için savaşmak istiyorum ve son 10 yılda mücadele edecek kadar kendimi kanıtladım."
ÖMER TOPRAK KİMDİR?
Kariyerine Ravensburg altyapısında başlayan Ömer Toprak, Freiburg, Leverkusen ve son olarak Dortmund formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
- 24.06.2019
- Güncelleme: 24.06.2019 17:38
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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