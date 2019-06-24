Ömer Toprak'tan transfer cevabı! Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Ömer Toprak, geleceğiyle ilgili konuştu. Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak, kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen ayrılmaya niyeti olmadığını açıkladı.

Mats Hummels transferine rağmen takımda kalmak istediğini belirten Ömer Toprak konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak şansım için savaşmak istiyorum ve son 10 yılda mücadele edecek kadar kendimi kanıtladım."

ÖMER TOPRAK KİMDİR?

Kariyerine Ravensburg altyapısında başlayan Ömer Toprak, Freiburg, Leverkusen ve son olarak Dortmund formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.