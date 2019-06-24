Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir?

Bordo-Mavili ekip, Yeşil-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Fırtına'nın, bu hafta içerisinde genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Ahmet Canbaz'dan transfer mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi.

AHMET CANBAZ KİMDİR?

Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, Ümit Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Takvim'de yer alan habere göre; Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.