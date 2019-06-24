Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir?
Son dakika transfer sürprizi... Trabzonspor, Werder Bremen’de forma giyen Ahmet Canbaz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Gurbetçi futbolcu da Bordo-Mavili taraftarların ‘Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun’ paylaşımlarını beğenerek transferi adeta doğruladı.
Bordo-Mavili ekip, Yeşil-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Fırtına'nın, bu hafta içerisinde genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Ahmet Canbaz'dan transfer mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi.
AHMET CANBAZ KİMDİR?
Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, Ümit Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Takvim'de yer alan habere göre; Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
- 24.06.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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