Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Haberleri Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir?

Ve bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... kimdir?

Ve transfer bitti! 'Hayırlı olsun' paylaşımlarını tek tek beğeniyor... Ahmet Canbaz kimdir?

Son dakika sürprizi... , ’de forma giyen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Gurbetçi futbolcu da Bordo-Mavili taraftarların ‘Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun’ paylaşımlarını beğenerek transferi adeta doğruladı.

Bordo-Mavili ekip, Yeşil-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Fırtına'nın, bu hafta içerisinde genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

'un listesindeki isimlerden 'dan mesajı geldi... Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi.

AHMET CANBAZ KİMDİR?

ekiplerinden II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, 'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Takvim'de yer alan habere göre; Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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