Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı. Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyor. Avcı'nın savunma mevkine bir ismin alınmasını istemesi üzerine arayışlarını bu yöne çeviren scout ekibinde daha önce de Beşiktaş'ta forma giymiş olan bir isim gündeme gelmişti. Bugün ise o ismin eşinden taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:26 Güncelleme: 24.06.2019 19:26
Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor.

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Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Abdullah Avcı'nın listesine göre girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetim, transferde hata yapmak istemiyor.

Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Birçok mevki için yeni isimler düşünen Avcı ve ekibi, savunma bölgesine de takviyeler yapılması yönünde isteklerini yönetime sunmuştu.

Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Vida'ya gelen transfer tekliflerini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu bölgeye tanıdık bir ismi transfer etmek istiyor.

Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Siyah-beyazlı kurmaylar daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan eski futbolcusu Marcelo'yu da geri getirmek için girişimlerde bulunmuştu.

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