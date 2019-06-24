Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı. Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyor. Avcı'nın savunma mevkine bir ismin alınmasını istemesi üzerine arayışlarını bu yöne çeviren scout ekibinde daha önce de Beşiktaş'ta forma giymiş olan bir isim gündeme gelmişti. Bugün ise o ismin eşinden taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...