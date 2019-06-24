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24 Haziran 2019, Pazartesi
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22 yıl sonra Riva'da kamp yapacak

Beşiktaş 22 yıl sonra Riva'da kamp yapacak

'ın öncesinde kamp programı belli oldu. 8 Temmuz'da Riva'da toplanacak olan siyah-beyazlılar, 'a kadar burada kamp yapacak. Siyah-beyazlılar 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ise 'da kamp yapacak.

'de hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar, 'ndeki 2 sahanın da bakımda olması sebebiyle hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde yapacak.
İki etaptan oluşan kamp programının kondisyon bölümünü 'da yapmayı düşünen ancak bu kararından vazgeçen teknik direktör , tercihini TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nden yana kullandı. 8-11 Temmuz tarihleri arasında serbest olarak antrenmanlara gelecek olan futbolcular 13 Temmuz'dan itibaren Milli Takım tesislerinde kampa girecek ve 'a kadar 9 gün tesislerde kalacak. , en son teknik direktör John Benjamin Toshack döneminde 1997 yılında Riva'da kamp yapmıştı.

İlk kampın ardında 2 gün izin yapacak olan siyah beyazlılar ikinci etap kampı için 25 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg'a bağlı Saalfalden kasabasına gidecek ve 4 Ağustos'a kadar hazırlık maçlarının ağırlıkta olduğu çalışmalar yapacak. 5 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek olan Beşiktaş, hazırlıklarının kalan bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek.




Kaynak: DHA
  1. 24.06.2019
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