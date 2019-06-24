Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, yapılacak transferler öncesinde mevcut oyuncularla kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sahada lider bir oyuncu varlığının öneminden ve takım oyunundan her fırsatta bahseden Avcı, Beşiktaş'taki Emre'sini buldu.
24 Haziran 2019 Pazartesi 11:19
Güncelleme: 24.06.2019 11:19
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle kadro güçlendirilecek.
Fakat her zaman takım oyununun öneminden bahseden Abdullah Avcı'nın en sevindiği nokta lider oyuncu.
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun varlığıyla lider oyuncu konusunda sorun yaşamayan Avcı, Beşiktaş'ta benzer özelliklere sahip oyuncu varlığıyla sıkıntı yaşamayacak gibi.
İşte Abdullah Avcı'nın yeni Emre'si ve son gelişmeler...