Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme! İki gün...
İtalyan ekibi Lecce'nin ilgilendiği Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun isteksiz olmasından dolayı transferin gerçekleşmeyeceği iddiaları gündeme gelirken, İtalyan basını yeni bir haber ortaya attı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
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Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz'ın adı transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde milli golcünün takımda kalacağı yönünde haberler çıksa da İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport yeni bir iddia ortaya attı.
Habere göre tecrübeli futbolcunun Lecce'ye transferi iki gün içerisinde netlik kazanacak.
Burak Yılmaz ile Lecce'nin anlaştığı yönünde çıkan haberin detayında yıldız futbolcunun kulübü Beşiktaş ile sözleşmesini feshetme konusunda görüşme yapacağı ifade edildi.
Öte yandan Lecce'nin, Burak Yılmaz transferi gerçekleşmediği takdirde başka bir plana yöneleceği kaydedildi.