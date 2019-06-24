İtalyan ekibi Lecce'nin ilgilendiği Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun isteksiz olmasından dolayı transferin gerçekleşmeyeceği iddiaları gündeme gelirken, İtalyan basını yeni bir haber ortaya attı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)