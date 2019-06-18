Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Portekizli yıldızın alacakları için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermesi sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman küplere bindi. Orman'ın Portekizli oyuncuya bu hareketi için çok kızdığı kaydedilirken, Quaresma'dan konuya dair açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu durum sonrası Başkan Fikret Orman adeta çılgına döndü ve oyuncunun takımdan gönderilmesine dahi karar verdiği iddia edildi.
Konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."
İŞTE QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI:
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 13:42
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Michael Frey’e sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
Trtfr Volkan Emre Topal bize yük.
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Djedje harekatı
Toplam 1
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN Tam isabet olur.
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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