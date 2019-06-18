Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!

Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!

Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!

Portekizli yıldızın alacakları için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermesi sonrası Kulübü Başkanı küplere bindi. Orman'ın Portekizli oyuncuya bu hareketi için çok kızdığı kaydedilirken, Quaresma'dan konuya dair açıklama geldi.

'ın Portekizli yıldızı , maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu durum sonrası Başkan adeta çılgına döndü ve oyuncunun takımdan gönderilmesine dahi karar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

İŞTE QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI:

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 13:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN