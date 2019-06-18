Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar göndermişti. Bu durum sonrası Başkan Fikret Orman adeta çılgına döndü ve oyuncunun takımdan gönderilmesine dahi karar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

İŞTE QUARESMA'NIN PAYLAŞIMI: