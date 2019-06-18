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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan başlamaya hak kazanan Beşiktaş'ta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya imza attırarak büyük ses getiren Kara Kartal'da büyük bir tehlikenin çanları çalıyor. Futbolculara ödeme yapma konusunda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda 3 ismin serbest kalabileceği konuşuluyor.
18 Haziran 2019 Salı 09:39 Güncelleme: 18.06.2019 09:42
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Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma kulübe 6'ıncı ihtarnamesini yolladı.
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