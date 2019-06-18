Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan başlamaya hak kazanan Beşiktaş'ta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya imza attırarak büyük ses getiren Kara Kartal'da büyük bir tehlikenin çanları çalıyor. Futbolculara ödeme yapma konusunda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda 3 ismin serbest kalabileceği konuşuluyor.
18 Haziran 2019 Salı 09:39 Güncelleme: 18.06.2019 09:42
Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Türk futbolunu adeta sarıp sarmalayan ekonomik sıkıntılar tüm kulüpleri etkiliyor.

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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Son iki sezonu kupasız kapatan Beşiktaş'ta da ciddi bir finansal kriz yaşanıyor.

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren ve yeni sezona yeni umutlarla girmeye hazırlanan siyah beyazlılarda üç futbolcunun alacakları için kulübe ihtarmane gönderdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma kulübe 6'ıncı ihtarnamesini yolladı.

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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler

Devre arası ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken takımda kalan Quaresma geçen sezon 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazandı.

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