Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A'ya çıkan Lecce'nin talip olduğu milli futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

18 Haziran 2019 Salı 14:01 Güncelleme: 18.06.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





