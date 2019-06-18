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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A'ya çıkan Lecce'nin talip olduğu milli futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
18 Haziran 2019 Salı 14:01 Güncelleme: 18.06.2019 14:01
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Fakat ligin ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcuyla ilgili gerçek çok farklı.
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