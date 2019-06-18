Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya Serie A'ya çıkan Lecce'nin talip olduğu milli futbolcuyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
18 Haziran 2019 Salı 14:01 Güncelleme: 18.06.2019 14:01
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'la ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'ya yükselen Lecce'nin Burak Yılmaz için bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Bu gelişmelerin üzerine Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun İstanbul'a gelmesi "Transfer gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Fakat ligin ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcuyla ilgili gerçek çok farklı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Burak Yılmaz'la yakından ilgilenen Serie A ekibi Lecce'nin Beşiktaş'a henüz resmi teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.

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