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18 Haziran 2019, Salı
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için kiralama teklifi

Riedewald için kiralama teklifi
Fransız menajer Cano, Kolodziejczak için 'la dirsek temasında. Fransız menajerin bonservisi Tigres'te olan 27 yaşındaki sol stoperin Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Isimat- Mirin'e kulüp bulması istenen menajer Kees Los, bu kez de bonservisi 'ta bulunan vatandaşı 'ı kiralık olarak getirmeyi teklif ettiği bildirildi.

Mert Çetin'e Kartal kancası
Hem Mirin'i hem de Roco'yu göndermenin yollarını arayan Beşiktaş yönetimi stopere bir yerli bir de yabancı oyuncu transfer etmek istiyor. Yabancı konusunda, Kolodziejczak, Kannemann ve Caldirola üzerinde duran yönetim, yerli konusunda ise G.Birliği'nde forma giyen 22 yaşındaki için önemli mesafe kaydetti. Çetin, 32 maçta görev yaparken, 1 de gol attı.
  1. 18.6.2019
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