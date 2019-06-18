Riedewald için kiralama teklifi
Mert Çetin'e Kartal kancası
Hem Mirin'i hem de Roco'yu göndermenin yollarını arayan Beşiktaş yönetimi stopere bir yerli bir de yabancı oyuncu transfer etmek istiyor. Yabancı konusunda, Kolodziejczak, Kannemann ve Caldirola üzerinde duran yönetim, yerli konusunda ise G.Birliği'nde forma giyen 22 yaşındaki Mert Çetin için önemli mesafe kaydetti. Çetin, 32 maçta görev yaparken, 1 de gol attı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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