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18 Haziran 2019, Salı
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’e 750 bin euro

Ertaç Özbir’e 750 bin euro
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç, ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki kaleci, siyah beyazlı kulüpten yıllık 750 bin euro kazanacak. Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor. Bu transfer için Evkur Yeni Malatyaspor'a herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 29 yaşında ve 1,87 boyundaki , geçen sezon 18 karşılaşmada görev aldı.
  1. 18.6.2019
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