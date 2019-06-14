Mahmut Tekdemir harekatı

Beşiktaş, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir için araya Abdullah Avcı'yı soktu. Fenerbahçe'nin de talip olduğu 31 yaşındaki ön libero için Avcı'nın, Göksel Gümüşdağ ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Mahmut'un Başakşehir'e 10 yıllık hizmeti var. O da benim gibi kariyerinin bu döneminde seyirci ile oynamak istiyor. Ona izin verin" dediği bildirildi. Gümüşdağ'ın ise önümüzdeki günlerde Mahmut ile birebir bir görüşme yaptıktan sonra son kararını vermesi bekleniyor.