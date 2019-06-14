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14 Haziran 2019, Cuma
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harekatı

Mahmut Tekdemir harekatı

'den için araya 'yı soktu.

, 'den için araya 'yı soktu. 'nin de talip olduğu 31 yaşındaki ön libero için Avcı'nın, ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Mahmut'un Başakşehir'e 10 yıllık hizmeti var. O da benim gibi kariyerinin bu döneminde seyirci ile oynamak istiyor. Ona izin verin" dediği bildirildi. Gümüşdağ'ın ise önümüzdeki günlerde Mahmut ile birebir bir görüşme yaptıktan sonra son kararını vermesi bekleniyor.

  1. 14.6.2019
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