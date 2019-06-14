Aras’tan yönetime: Kalıyorum

Kiralık sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönen Aras Özbiliz, önümüzdeki sezon Türkiye'de kalmak istediğini söyledi. Geldiği günden bu yana siyah- beyazlı takıma katkı yapamayan oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılmak istemediğini Ahmet Kavalcı'ya aktardığı bildirildi.