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14 Haziran 2019, Cuma
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum

Aras’tan yönetime: Kalıyorum

Kiralık sözleşmesini feshederek 'a dönen , önümüzdeki sezon 'de kalmak istediğini söyledi.

Kiralık sözleşmesini feshederek 'a dönen , önümüzdeki sezon 'de kalmak istediğini söyledi. Geldiği günden bu yana siyah- beyazlı takıma katkı yapamayan oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılmak istemediğini 'ya aktardığı bildirildi.

  1. 14.6.2019
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