Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Kiralık sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönen Aras Özbiliz, önümüzdeki sezon Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.
Kiralık sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönen Aras Özbiliz, önümüzdeki sezon Türkiye'de kalmak istediğini söyledi. Geldiği günden bu yana siyah- beyazlı takıma katkı yapamayan oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılmak istemediğini Ahmet Kavalcı'ya aktardığı bildirildi.
- 14.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Aras’tan yönetime: Kalıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.