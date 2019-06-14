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14 Haziran 2019, Cuma
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gün sayıyor

Ajdin Hasic gün sayıyor

geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen için girişimlerini hızlandırdı.

geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen için girişimlerini hızlandırdı. 4 ay sonra 18 yaşına basacak olan Bosna Hersekli futbolcu ile yakından ilgilenen yönetimi, genç futbolcuyla profesyonel olarak sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Hasic'in ekim ayında atacağı imzanın ardından ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

  1. 14.6.2019
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