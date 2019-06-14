Ajdin Hasic gün sayıyor

Siyah-beyazlılar geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Ajdin Hasic için girişimlerini hızlandırdı. 4 ay sonra 18 yaşına basacak olan Bosna Hersekli futbolcu ile yakından ilgilenen Beşiktaş yönetimi, genç futbolcuyla profesyonel olarak sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti. Hasic'in ekim ayında atacağı imzanın ardından ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.