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13 Haziran 2019, Perşembe
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Gönderilenlere talip çıkmıyor

Gönderilenlere talip çıkmıyor

'ın yollarını ayırdığı oyuncular M. Pektemek, ve 'e büyüklerden herhangi bir teklif gelmedi.

'ın yollarını ayırdığı oyuncular M. Pektemek, ve 'e büyüklerden herhangi bir teklif gelmedi. Gökhan Töre'nin 2. Bundesliga'dan bir takımla görüştüğü, şu anda askerde olan 'in 'a gidebileceği ama henüz bir anlaşmanın olmadığı, Tolga'nın ise futbolu bırakma durumu ortaya çıktı.

  1. 13.6.2019
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