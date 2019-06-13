Gönderilenlere talip çıkmıyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı oyuncular M. Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e büyüklerden herhangi bir teklif gelmedi. Gökhan Töre'nin 2. Bundesliga'dan bir takımla görüştüğü, şu anda askerde olan Mustafa Pekmetek'in Konyaspor'a gidebileceği ama henüz bir anlaşmanın olmadığı, Tolga'nın ise futbolu bırakma durumu ortaya çıktı.