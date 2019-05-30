Salih Uçan beklemede
Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan Salih Uçan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda.
Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan Salih Uçan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda. Atınç gibi Salih'in de bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği, yeni teknik direktörün onaylaması durumunda 1+1 yıllık imza atılacağı bildirildi.
- 30.5.2019
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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