Salih Uçan beklemede – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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beklemede

Salih Uçan beklemede

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan konusunda top, 'a gelecek olan yeni teknik adamda.

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan konusunda top, 'a gelecek olan yeni teknik adamda. Atınç gibi Salih'in de bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği, yeni teknik direktörün onaylaması durumunda 1+1 yıllık imza atılacağı bildirildi.

  1. 30.5.2019
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