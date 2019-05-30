Salih Uçan beklemede

Empoli ile olan sözleşmesi takımı küme düştüğü için fesih olan Salih Uçan konusunda top, Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik adamda. Atınç gibi Salih'in de bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyeceği, yeni teknik direktörün onaylaması durumunda 1+1 yıllık imza atılacağı bildirildi.