‘Devler Ligi’nde olmalıydık'

Vardar, "Bu maç büyük önem taşıyor; çünkü sezonu dördüncü tamamlarsak, diğer sezonu ön eleme maçlarından dolayı erken açma gibi bir sıkıntılı durum karşımıza çıkacak. Geriye dönük konuşmak yersiz olacak ama hepimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyorduk, olmadı. İnşallah seneye olur" dedi.