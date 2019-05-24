‘Devler Ligi’nde olmalıydık'
24 Mayıs 2019, Cuma
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‘Devler Ligi’nde olmalıydık'

‘Devler Ligi’nde olmalıydık'

'ın eski ve başarılı yöneticilerinden , bugünkü karşılaşmasının Avrupa Kupaları’na katılım tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Vardar, "Bu maç büyük önem taşıyor; çünkü sezonu dördüncü tamamlarsak, diğer sezonu ön eleme maçlarından dolayı erken açma gibi bir sıkıntılı durum karşımıza çıkacak. Geriye dönük konuşmak yersiz olacak ama hepimiz 'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyorduk, olmadı. İnşallah seneye olur" dedi.

  1. 24.5.2019
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