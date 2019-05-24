Beşiktaş'ta tek yol galibiyet

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyahbeyazlıların yeni hedefi, Süper Ligi 3. sırada tamamlamak. Üçüncülük için Karadeniz ekibi Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş, bugünkü mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. Beşiktaş berabere kalır (ya da yenilir), Trabzonspor da kazanırsa; ikili averajı daha iyi olan bordo- mavililer ligi üçüncü sırada tamamlayacak.



ŞENOL GÜNEŞ 'VEDA' EDİYOR

Bugünkü mücadele teknik direktör Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Sezon içinde A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayacak Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-16 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.



PFDK'DAN Beşiktaş'a yine ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu siyah- beyazlı kulübü, Trabzonspor- Beşiktaş maçındaki taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezasına çarptırdı.



KARTALLAR GALİBİYETTE FARKLI ÖNDE

Beşiktaş ile Kasımpaşa, sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.