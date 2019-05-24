Beşiktaş'ta tek yol galibiyet
24 Mayıs 2019, Cuma
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'ta tek yol galibiyet

Beşiktaş'ta tek yol galibiyet

Süper Ligi üçüncü sırada bitirmek için ’la çekişen bugünkü mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirmeyi başaracak.

, Spor Toto 'in 34. haftasında 'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyahbeyazlıların yeni hedefi, Süper Ligi 3. sırada tamamlamak. Üçüncülük için ekibi Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş, bugünkü mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. Beşiktaş berabere kalır (ya da yenilir), Trabzonspor da kazanırsa; ikili averajı daha iyi olan bordo- mavililer ligi üçüncü sırada tamamlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ 'VEDA' EDİYOR
Bugünkü mücadele teknik direktör Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Sezon içinde A teknik direktörlüğüne getirilen ve Kasımpaşa karşılaşmasıyla Beşiktaş'taki kariyerini tamamlayacak Güneş, 4 yıllık siyah-beyazlı döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-16 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 198 maçta 116 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. 198 karşılaşmada 401 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 281 gol gördü.

'DAN Beşiktaş'a yine ceza geldi. siyah- beyazlı kulübü, Trabzonspor- Beşiktaş maçındaki taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezasına çarptırdı.

KARTALLAR GALİBİYETTE FARKLI ÖNDE
Beşiktaş ile Kasımpaşa, sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

  1. 24.5.2019
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