Töre & Zengin’le yollar ayrılıyor – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Töre & Zengin’le yollar ayrılıyor

Töre & Zengin’le yollar ayrılıyor

'ta Ocak ayında bırakılan isimler ve ile yollar ayrılıyor.

'ta Ocak ayında bırakılan isimler ve ile yollar ayrılıyor. da aynı dönemde kadro dışı bırakılmış ve ardından F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Bireysel çalışan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle kulüp bulmalarının daha kolay olması bekleniyor.

  1. 22.5.2019
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