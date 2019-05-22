Töre & Zengin’le yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Ocak ayında kadro dışı bırakılan isimler Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılıyor.
Beşiktaş'ta Ocak ayında kadro dışı bırakılan isimler Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılıyor. Tolgay Arslan da aynı dönemde kadro dışı bırakılmış ve ardından F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Bireysel çalışan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle kulüp bulmalarının daha kolay olması bekleniyor.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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