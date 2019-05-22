Töre & Zengin’le yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Ocak ayında kadro dışı bırakılan isimler Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılıyor. Tolgay Arslan da aynı dönemde kadro dışı bırakılmış ve ardından F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Bireysel çalışan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle kulüp bulmalarının daha kolay olması bekleniyor.