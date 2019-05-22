Beşiktaş, Trabzonspor maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş, Trabzonspor maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş kulübünün, 18.05.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Beşiktaş PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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