Beşiktaş PFDK’da – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş PFDK’da

, maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle 'ya sevk edildi.

, maçında yaşanan "saha olayları" nedeniyle 'ya sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş kulübünün, 18.05.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 22.5.2019
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