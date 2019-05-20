Ya Kabore Ya Wakasso
Yönetimin, Kabore için menajeriyle bir kez daha görüştüğü bildirildi. Listeye giren alternatif isim ise Guimaraes’te oynayan Ganalı Alhassan Wakaso
Krasnodar ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen 31 yaşındaki Charles Kabore'nin Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Kartal'ın Kabore'de sonuç alamaması halinde alternatifleri de yok değil.
2 MİLYONA BİTEBİLİR
Yönetimin Portekiz ekibi Guimaraes'te görev yapan Alhassan Wakaso'yu da takibe aldığı ve sezon sonu kulübüyle masaya oturmayı planladığı dile getirildi. 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro civarında bir rakamın gözden çıkarılabileceği ifade edildi. 1.80 boyundaki Wakaso daha önce Lorient ve Rio Ave formaları giydi. Ganalı oyuncu ülkesinin milli takımında ise 2 kez görev yaptı.
Bu sezon Guimaraes'te 34 maça çıkıp hepsine 11 başlayan Wakaso istikrarlı bir performans sergiledi. Güçlü fiziği nedeniyle kolay sakatlanmayan oyuncu sadece 2017- 18'de 43 gün forma giyemedi.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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