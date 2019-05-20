Ya Kabore Ya Wakasso – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ya Kabore Ya Wakasso

Ya Kabore Ya Wakasso

Yönetimin, Kabore için menajeriyle bir kez daha görüştüğü bildirildi. Listeye giren alternatif isim ise ’te oynayan Ganalı Alhassan Wakaso

Ligde şampiyonluk yarışına havlu atmasının ardından Trabzon yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi umudunu da kaybeden , gelecek sezona yatırım yapmaya başladı. Transfer listesini şimdiden belirlemeye başlayan ve bazı görüşmelerde de bulunan yönetim, önce orta saha sıkıntısını çözmek amacında. Bu doğrultuda ön libero mevkiine yeni bir isim arayan idareciler bir süre önce 'da forma giyen için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlıların, Rus ekibi ile sözleşmesi bitecek oyuncunun menajeri ile masaya oturup bir kez daha şartlarını konuştuğu kaydedildi.
Krasnodar ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen 31 yaşındaki Charles Kabore'nin Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Kartal'ın Kabore'de sonuç alamaması halinde alternatifleri de yok değil.

2 MİLYONA BİTEBİLİR
Yönetimin Portekiz ekibi 'te görev yapan Alhassan Wakaso'yu da takibe aldığı ve sezon sonu kulübüyle masaya oturmayı planladığı dile getirildi. 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro civarında bir rakamın gözden çıkarılabileceği ifade edildi. 1.80 boyundaki Wakaso daha önce Lorient ve Rio Ave formaları giydi. Ganalı oyuncu ülkesinin milli takımında ise 2 kez görev yaptı.

Bu sezon Guimaraes'te 34 maça çıkıp hepsine 11 başlayan Wakaso istikrarlı bir performans sergiledi. Güçlü fiziği nedeniyle kolay sakatlanmayan oyuncu sadece 2017- 18'de 43 gün forma giyemedi.
  1. 20.5.2019
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