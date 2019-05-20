Tomas Soucek ‘Almanya’ dedi
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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‘Almanya’ dedi

Tomas Soucek ‘Almanya’ dedi
Başkan 'ın çıplak gözle izlediği, kızlarıyla gittiği Prag'da menajeri ve kendisiyle görüştüğü ön libero İtalya ya da Almanya'ya gitmek istediğini açıkladı. 24 yaşındaki Çek oyuncu "Muhtemelen stilimi İtalya ya da Almanya'da daha iyi kullanırdım. Belki yaz aylarında bu imkanı bulurum" diye konuştu.
  1. 20.5.2019
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