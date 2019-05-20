Kagawa el yaktı!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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el yaktı!

Kagawa el yaktı!
Beşiktaş'ın 'nın bonservisini alıp almayacağı merak ediliyordu. Gelen haberler ise olumsuz... 'ın, Dortmund'lu yöneticilerle Japon oyuncu hakkında görüştüğü, Almanların 12 milyon euro bonservis istedikleri bildirildi. Bu cevap sonrasında şaşkına dönen Orman'ın, Kagawa'dan vazgeçtiği kaydedildi.
  1. 20.5.2019
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