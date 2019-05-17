Favorisi yok! – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Favorisi yok!

Favorisi yok!

Türk futbolunun önemli Teknik adamlarından , - maçını değerlendirdi.

Türk futbolunun önemli Teknik adamlarından , - maçını değerlendirdi. Doğan, "Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Trabzonspor yönetimi de futbolcuların üzerindeki baskıyı aldı. Bence bu maçın favorisi yok" ifadesini kullandı.
  1. 17.5.2019
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