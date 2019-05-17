Favorisi yok!
Türk futbolunun önemli Teknik adamlarından Ziya Doğan, Trabzonspor- Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Türk futbolunun önemli Teknik adamlarından Ziya Doğan, Trabzonspor- Beşiktaş maçını değerlendirdi. Doğan, "Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Trabzonspor yönetimi de futbolcuların üzerindeki baskıyı aldı. Bence bu maçın favorisi yok" ifadesini kullandı.
- 17.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
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