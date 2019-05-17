Burak Yılmaz mı Hugo Rodallega mı?

Bu sezon birlikte forma giyen ve Trabzonspor formasıyla en iyi hücum ikilisi olan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega, bu kez rakip olarak birbirlerinin karşısında yer alarak gol yollarında etkili olmaya çalışacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabakada Aydınus'un yardımcılıklarını ise Alex Taşcıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.



Bir dönem Spor Toto Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi sıralamasında yer alan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ise bu kez birbirlerine rakip olacaklar. Bir çok maçta birlikte gol atarak sevinç yaşayan iki oyuncu takımları adına mücadele verecekler. Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile Trabzonspor'un en golcü oyuncusu Hugo Rodallega, zorlu müsabakada teknik direktörlerin en önemli kozları olacak. Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 16 golle gol krallığı sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Rodallega ise 14 golle gol krallığı sıralamasında beşinci sırada, Burak Yılmaz attığı 16 golün 5'ni ise sezonun ilk yarısında Trabzonspor formasıyla kaydetti.



GÜNEŞ, BURAK YILMAZ'I MOTİVE EDİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kendisi için hem de oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyan Trabzonspor müsabakası öncesinde oyuncusunu motive ediyor. Güneş, tecrübeli oyuncudan sadece oyununa odaklanmasını istedi. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takıma karşı oynadığı 11 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu golleri ise Beşiktaş, Manisaspor ve Galatasaray formaları giydiği dönemde attı.



KARAMAN, BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEYEN RODALLEGA'YA GÜVENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega olacak. Bordo-mavili forma altında Beşiktaş karşısında forma giydiği 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösteren başarılı oyuncunun, Süper Lig'de ise siyah-beyazlı takıma karşı toplamda 6 golü bulunuyor. Rodallega, 23 Nisan 2016'da Akhisarspor forması giydiği dönemde Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının attığı 3 gole de adını yazdırmıştı. Kolombiyalı, 18 Mayıs'ta Trabzon'da oynanacak olan maçta da siya-beyazlı ağaları sarsmak istiyor.