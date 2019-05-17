Bolasie sürprizi
İngiliz basını, Anderlecht’te kiralık oynayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncunun Beşiktaş’ın listesine girdiğini iddia etti.
Beşiktaş'ın bonservisi Everton'da olan, nderlehct'te kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'un Crystal Palace'tan 25 milyon pound karşılığında transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için Anderlecht'e kiraladığı Bolasie'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi. Everton'un 7 milyon pound bonservis bedeli belirlediği 29 yaşındaki Bolasie sırasıyla Floriana, Olymouth, Barnet, Bristol, Crystal Palace, Everton, Aston Villa ve Anderlecht formaları giydi.
Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bolasie, bu sezon 36 resmi maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
- 17.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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