Bolasie sürprizi – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Bolasie sürprizi

Bolasie sürprizi

İngiliz basını, ’te kiralık oynayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncunun ’ın listesine girdiğini iddia etti.

'ın bonservisi Everton'da olan, nderlehct'te kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'un 'tan 25 milyon pound karşılığında transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için 'e kiraladığı Bolasie'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi. Everton'un 7 milyon pound bonservis bedeli belirlediği 29 yaşındaki Bolasie sırasıyla Floriana, Olymouth, Barnet, Bristol, Crystal Palace, Everton, ve Anderlecht formaları giydi.

Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bolasie, bu sezon 36 resmi maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

  1. 17.5.2019
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