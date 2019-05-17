Bolasie sürprizi

Beşiktaş'ın bonservisi Everton'da olan, nderlehct'te kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton'un Crystal Palace'tan 25 milyon pound karşılığında transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için Anderlecht'e kiraladığı Bolasie'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi. Everton'un 7 milyon pound bonservis bedeli belirlediği 29 yaşındaki Bolasie sırasıyla Floriana, Olymouth, Barnet, Bristol, Crystal Palace, Everton, Aston Villa ve Anderlecht formaları giydi.



Everton ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bolasie, bu sezon 36 resmi maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.