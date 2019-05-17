Babel’e şok yanıt
Önce Galatasaray sonra da Fenerbahçe'den olumsuz cevap alan Babel, Beşiktaş'a dönmek istediğini menajeri aracılığıyla Fikret Orman'a iletti.
Önce Galatasaray sonra da Fenerbahçe'den olumsuz cevap alan Babel, Beşiktaş'a dönmek istediğini menajeri aracılığıyla Fikret Orman'a iletti. Başkan Orman'ın cevabı ise 'Takımdan ayrılmadan önceki şartları kabul etmesi durumunda dönebilir' oldu
- 17.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
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