Babel’e şok yanıt
17 Mayıs 2019, Cuma
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’e şok yanıt

Babel’e şok yanıt

sonra da 'den olumsuz cevap alan , 'a dönmek istediğini menajeri aracılığıyla 'a iletti.

sonra da 'den olumsuz cevap alan , 'a dönmek istediğini menajeri aracılığıyla 'a iletti. Başkan Orman'ın cevabı ise 'Takımdan ayrılmadan önceki şartları kabul etmesi durumunda dönebilir' oldu
  1. 17.5.2019
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