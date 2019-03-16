Japonya’dan kardeş kulüp – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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’dan kardeş kulüp

Japonya’dan kardeş kulüp

Başkanı , ekibi San-en ile ‘kardeş kulüp’ anlaşmasına imza attı.

, basketbolda temsilcisi San-en ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Japonya'da bulunan başkan San-en NeoPhoenix Kulübü Başkanı Kenjiro Hongo ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma gereğince, A takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ile teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları, pazarlama alanında iş birlikleri gerçekleştirilecek.

  1. 16.3.2019
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