Japonya’dan kardeş kulüp

Beşiktaş, basketbolda Japonya temsilcisi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Japonya'da bulunan başkan Fikret Orman San-en NeoPhoenix Kulübü Başkanı Kenjiro Hongo ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma gereğince, A takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ile teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları, pazarlama alanında iş birlikleri gerçekleştirilecek.