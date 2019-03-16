Japonya’dan kardeş kulüp
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya Basketbol Ligi ekibi San-en NeoPhoenix ile ‘kardeş kulüp’ anlaşmasına imza attı.
Beşiktaş, basketbolda Japonya temsilcisi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Japonya'da bulunan başkan Fikret Orman San-en NeoPhoenix Kulübü Başkanı Kenjiro Hongo ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma gereğince, A takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ile teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları, pazarlama alanında iş birlikleri gerçekleştirilecek.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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