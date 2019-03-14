Fikret Orman, Japon gazetecilerle bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, temaslarda bulunduğu Japonya'da gazetecilerle bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Japon gazetecilerle toplantıda Beşiktaş hakkında bilgiler verdiği ifade edildi.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Japonya'da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulunan Orman'ın, Shinji Kagawa'nın transferi hakkındaki soruları da cevapladığı belirtildi.
- 14.03.2019
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
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UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
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TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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