Fikret Orman, Japon gazetecilerle bir araya geldi – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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, bir araya geldi

Fikret Orman, Japon gazetecilerle bir araya geldi

Kulübü Başkanı , temaslarda bulunduğu 'da gazetecilerle bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın toplantıda Beşiktaş hakkında bilgiler verdiği ifade edildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Japonya'da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulunan Orman'ın, 'nın transferi hakkındaki soruları da cevapladığı belirtildi.

  1. 14.03.2019
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